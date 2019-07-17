"Укрзалізниця" придбає 10 пасажирських вагонів і збільшить кількість рейсів до Маріуполя

АТ "Укрзалізниця" додатково закупить 10 нових пасажирських вагонів, із яких буде сформовано поїзд до Маріуполя, який курсуватиме щоденно.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Рішення про внесення змін до фінплану компанії, якими передбачено фінансування закупівлі, було схвалене на засіданні уряду 17 липня, зазначили в УЗ.

"Нові вагони — два СВ та 8 купе — буде поставлено вже найближчим часом", - зазначили в "Укрзалізниці".

Завдяки цьому рухомому складу поїзд №9/10 курсуватиме щоденно. Наразі він курсує через день.

Загалом до Маріуполя курсує 7 пасажирських поїздів далекого сполучення: №104, 84 та 10 Київ — Маріуполь, №96 Бахмут — Маріуполь, №142 Маріуполь — Одеса та №95 Харків — Маріуполь, №70 Львів — Маріуполь, нагадав перевізник.

Як повідомлялося, 31 березня "Укрзалізниця" запустила у перший рейс новий поїзд категорії "нічний експрес" №9/10 Київ-Маріуполь.

Нещодавно також стало відомо, що УЗ дозволить купувати квитки на деякі поїзди за 60 днів до відправлення, зокрема й на поїзд №10/9 Київ — Маріуполь.

Економічна правда