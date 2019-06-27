УЗ позволит покупать билеты на некоторые поезда за 60 дней до отправления

С 8 июля пассажиры могут покупать билеты на ряд поездов за 60 суток до даты их отправления.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Эта услуга доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочные вагоны. Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019 года.

Продажа проездных документов с 8 июля, за 60 суток до отправления поезда, уже доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс" (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 10/9 Киев - Мариуполь, № 20/19 Киев - Лисичанск) и поездов международного сообщения со странами Запада формирования АО "Укрзализныця".

Предварительная продажа проездных документов на все остальные поезда внутреннего сообщения пока что будет открываться, как и раньше, за 45 суток до даты отправления, скоростные поезда Интерсити + и Интерсити - за 30 суток до отправления поезда.

Однако предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, тоже осуществляется за 30 суток до отправления поезда.

Напомним, "Укрзализныця" планирует изменить ценовую политику по пассажирским перевозкам.