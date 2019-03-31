Ночной экспресс "Киев-Мариуполь" отправился в первый рейс

АО "Укрзализныця" запустила в первый рейс новый поезд категории "ночной экспресс" №9/10 Киев-Мариуполь.

Как сообщает Укринформ, поезд отправился в 19.03 с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала в столице.

В мероприятии приняли участие министр инфраструктуры Владимир Омелян, председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов и мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Омелян в эфире телеканала "Прямой" заявил, что поезд отправляется в первый рейс заполненным на 100%, а продолжительность рейса - менее 15 часов.

Ночной экспресс Киев-Мариуполь будет курсировать через день, начиная с 30 марта.