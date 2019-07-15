В сфере финансовых технологий работает более 100 компаний — НБУ

В сфере финансовых технологий в Украине сейчас работает более 100 компаний, к тому же больше половины из них начали свою деятельность за последние три года.

Такие данные приводятся в Украинском финтех-каталоге-2019, презентация которого состоялась 15 июля 2019 года в Национальном банке Украины, сообщает пресс-служба регулятора.

"В Украине сегодня в сфере финансовых технологий сейчас работает более 100 компаний, к тому же больше половины из них начали свою деятельность за последние три года. Самым популярным направлением работы являются платежи и мобильные кошельки", - говорится в сообщении.

Как отмечают в НБУ, украинский финтех-каталог-2019 – это не только исследование украинского рынка финансовых технологий, но и анализ тенденций развития этого рынка. Кроме того, он является своеобразной картой отечественной финтех-экосистемы и каталогом компаний (с анкетами), что работают на этом рынке в Украине.

Так, согласно информации, содержащейся в Украинском финтех-каталоге-2019, 63% украинских финтех-компаний финансируются исключительно за свой счет и столько же – прошли точку безубыточности.

В то же время 14% компаний имеют штат из более 75 человек. Международный рынок покоряют 43% украинских финтех-компаний. А из тех, кто работает исключительно в Украине, 73% впоследствии собираются начинать деятельность и за рубежом.

Экономическая правда