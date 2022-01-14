Visa запустит платформу для тестирования цифровых валют

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Платежная система Visa вслед за своим конкурентом Mastercard запустит платформу для тестирования цифровых валют.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Visa в этом вопросе сотрудничает с 30 центробанками по всему миру.

Компания создала платформу для тестирования цифровых валют вместе с ConsenSys Inc (занимается программным обеспечением для блокчейна) - тестирование начнется этой весной.

"Правительства по всему миру изучают возможность выпуска цифровых валют центральных банков, CBDC на фоне опасений, что быстрорастущие криптовалюты могут дестабилизировать финансовые рынки или заменить фиатные валюты", - пишет агентство.

"Мы думаем, что стейблкоины и CBDC будут сосуществовать в будущем, и на основе этого будет несколько разных подходов к созданию продуктов", - сказал руководитель отдела криптовалют Visa Кью Шеффилд.

Mastercard запустила аналогичную платформу для тестирования CBDC в 2020 году.

CBDC (Central Bank Digital Currency) – цифровая форма фиатных денег, эмитированных центробанком.

"Кроме того, Visa работает с более чем 60 криптоплатформами для выпуска карточек для платежей стейблкоинами USD Coin", - пишет Bloomberg.

Стейблкоин – цифровая валюта, обеспеченная "реальным" активом, которым преимущественно выступает доллар США. Таким образом, она сочетает скорость и конфиденциальность необеспеченных цифровых валют и стабильность резервной валюты.

Напомним:

В результате нестабильности стоимости криптовалют участники рынка активнее инвестируют в стейблкоины, преимущественно обеспеченные долларом США.

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Экономическая правда