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Гривня на закрытии межбанка немного просела

Понедельник, 15 июля 2019, 17:16

15 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,79 - 25,82 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,79 - 25,82 гривни;

Евро - 29,06 - 29,09 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 15 июля на уровне 25,76 гривни.

12 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,75 - 25,78 гривни за доллар.

Экономическая правда

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