Гривня на закрытии межбанка немного просела
Понедельник, 15 июля 2019, 17:16
15 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,79 - 25,82 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,79 - 25,82 гривни;
Евро - 29,06 - 29,09 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 15 июля на уровне 25,76 гривни.
12 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,75 - 25,78 гривни за доллар.
Экономическая правда
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