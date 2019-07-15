Гривня начинает неделю с укрепления
Понедельник, 15 июля 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 15 июля на уровне 25,76 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,98 гривни (на 12 июля - 29,12 гривни).
Напоминаем:
НБУ ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 12 июля на уровне 25,80 гривни.
12 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,75 - 25,78 гривни за доллар.
Экономическая правда
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