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Гривня стремительно ослабла на закрытии межбанка

Вторник, 14 декабря 2021, 17:15
 
фото нбу

13 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 – 27,09 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,07 - 27,09 гривни;

Евро – 30,58 – 30,60 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,90-27,11 гривни. Евро покупают за 30,28 гривни, продают за 30,63 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,01 – 27,12 гривни, евро – 30,39 – 30,56 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 13 декабря на уровне 27,02 гривни.

13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 – 26,91 гривни.

Экономическая правда

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