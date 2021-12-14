Гривня стремительно ослабла на закрытии межбанка

Поколение Зе: Родившиеся при президенте Зеленском получат по 20 тысяч евро. Как это будет? Президент Владимир Зеленский инициировал создание Фонда будущих поколений. Кто, когда и сколько получит от государства и достаточно ли денег для реализации инициатив власти? (укр)

Виртуальная зависимость: как подростков "кидают на деньги" в Интернете и что делать родителям Каждый день тысячи школьников тратят деньги в компьютерных играх, а их родители могут даже об этом не догадываться. На что подростки тратят средства в интернете и как от этого уберечься?(укр)