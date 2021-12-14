Гривня стремительно ослабла на закрытии межбанка
13 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 – 27,09 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 27,07 - 27,09 гривни;
Евро – 30,58 – 30,60 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,90-27,11 гривни. Евро покупают за 30,28 гривни, продают за 30,63 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется за 27,01 – 27,12 гривни, евро – 30,39 – 30,56 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 13 декабря на уровне 27,02 гривни.
13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 – 26,91 гривни.
Экономическая правда
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