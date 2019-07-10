Лагард официально номинирована на должность главы Европейского центробанка

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард официально номинирована на пост главы Европейского центрального банка, окончательное решение примут на саммите стран ЕС в октябре.

Кандмдатуру Лагард выдвинули министры финансов стран ЕС на заседании во вторник, 9 июля, передает DW.

Отмечается, что до октября ее кандидатуру обсудят в Совете ЕС и Европарламенте.

Как сообщалось, предложение выдвинуть Лагард кандидатом в преемники нынешнего главы ЕЦБ Марио Драги прозвучало на внеочередном саммите ЕС 2 июля. После этого она объявила, что прекращает работу на посту главы МВФ на период номинации.

Лагард является первой женщиной-главой МВФ, а также была первой женщиной-министром финансов среди стран Большой восьмерки.

Напомним:

Председатель Банка Англии Марк Карни является главным претендентом на замещение Кристин Лагард на посту директора-распорядителя Международного валютного фонда.