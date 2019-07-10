Все разделы
Укр / Рус

Лагард официально номинирована на должность главы Европейского центробанка

Среда, 10 июля 2019, 12:29

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард официально номинирована на пост главы Европейского центрального банка, окончательное решение примут на саммите стран ЕС в октябре.

Кандмдатуру Лагард выдвинули министры финансов стран ЕС на заседании во вторник, 9 июля, передает DW.

Отмечается, что до октября ее кандидатуру обсудят в Совете ЕС и Европарламенте.

Как сообщалось, предложение выдвинуть Лагард кандидатом в преемники нынешнего главы ЕЦБ Марио Драги прозвучало на внеочередном саммите ЕС 2 июля. После этого она объявила, что прекращает работу на посту главы МВФ на период номинации.

Лагард является первой женщиной-главой МВФ, а также была первой женщиной-министром финансов среди стран Большой восьмерки.

Напомним:

Председатель Банка Англии Марк Карни является главным претендентом на замещение Кристин Лагард на посту директора-распорядителя Международного валютного фонда.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

МВФ ЕЦБ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Миссия МВФ может прибыть в Украину в августе – Герус 5 июля 2019, 15:26
Букмекеры назвали главного претендента на пост главы МВФ 4 июля 2019, 18:55
Зеленский пригласил делегацию МВФ в Украину 3 июля 2019, 11:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!