Лагард офіційно номінували на посаду голови Європейського центробанку
Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард офіційно номінована на посаду глави Європейського центрального банку, остаточне рішення приймуть на саміті країн ЄС у жовтні.
Кандмдатуру Лагард висунули міністри фінансів країн ЄС на засіданні у вівторок, 9 липня, передає DW.
Зазначається, що до жовтня її кандидатуру обговорять у Раді ЄС та Європарламенті.
Як повідомлялось, пропозиція висунути Лагард кандидатом в наступники нинішнього глави ЄЦБ Маріо Драгі прозвучала на позачерговому саміті ЄС 2 липня. Після цього вона оголосила, що припиняє роботу на посаді глави МВФ на період номінації.
Лагард є першою жінкою-головою МВФ, а також була першою жінкою-міністром фінансів серед країн Великої вісімки.
Нагадаємо:
Голова Банку Англії Марк Карні є головним претендентом на заміщення Крістін Лагард на посаді директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду.
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