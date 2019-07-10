Лагард офіційно номінували на посаду голови Європейського центробанку

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард офіційно номінована на посаду глави Європейського центрального банку, остаточне рішення приймуть на саміті країн ЄС у жовтні.

Кандмдатуру Лагард висунули міністри фінансів країн ЄС на засіданні у вівторок, 9 липня, передає DW.

Зазначається, що до жовтня її кандидатуру обговорять у Раді ЄС та Європарламенті.

Як повідомлялось, пропозиція висунути Лагард кандидатом в наступники нинішнього глави ЄЦБ Маріо Драгі прозвучала на позачерговому саміті ЄС 2 липня. Після цього вона оголосила, що припиняє роботу на посаді глави МВФ на період номінації.

Лагард є першою жінкою-головою МВФ, а також була першою жінкою-міністром фінансів серед країн Великої вісімки.

Нагадаємо:

Голова Банку Англії Марк Карні є головним претендентом на заміщення Крістін Лагард на посаді директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду.