Глава Минфина: Мы видим прогресс в наших отношениях с МВФ

Сергей Марченко фото: ЭП

В правительстве надеются, что следующая миссия МВФ в Украине приступит к работе уже в ближайшее время.

Об этом в Facebook написал министр финансов Сергей Марченко.

"Надеемся, что следующая Миссия МВФ в Украине приступит к работе уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение $2,2 млрд, и для их получения мы продолжаем воплощать структурные реформы. Мы видим прогресс в наших отношениях с МВФ", - отметил министр.

По его словам, Украина ведет переговоры с Казначейством США о возможности получения Украиной кредитных гарантий.

"И важны не только деньги, но и сигнал об их предоставлении, что сможет существенно успокоить рынки", - добавил он.

Министр подчеркнул, что в настоящее время у Украины ограничен доступ к рынкам внешних заимствований.

"Однако перевыполнение плановых показателей доходной части госбюджета позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно. Только в январе этого года перевыполнение по доходам составило более 9 млрд. грн.", - резюмировал Марченко.

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Больше о сотрудничестве с МВФ читайте в статье Ярослава Винокурова: Запоздавший транш. Что власти пообещали МВФ за 2,2 миллиарда долларов

Напоминаем:

Украина ведет переговоры о новой программе с МВФ, но любые переговоры о новой программе предполагают выполнение действующей, говорил ранее Марченко.

Глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что Украина может пройти 2022 год без новой программы МВФ, несмотря на запланированные 550 млрд грн выплат по госдолгу.

В 2021 году сообщалось, что Национальный банк и Международный валютный фонд в следующем году начнут переговоры о новой программе сотрудничества.

Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн долларов

Украина и Международный валютный фонд 18 октября достигли согласия на уровне персонала по первому пересмотру программы Stand-By.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что правительство ожидает последующих пересмотров программы в марте и июне следующего года.

Экономическая правда