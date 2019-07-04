Букмекеры назвали главного претендента на пост главы МВФ

Председатель Банка Англии Марк Карни является главным претендентом на замещение Кристин Лагард на посту директора-распорядителя Международного валютного фонда.

Об этом со ссылкой на букмекерский сайт Betway пишет Bloomberg.

Betway принимает ставки 7 к 2 на то, что выходец из Канады, который должен покинуть Банк Англии в январе, возглавит МВФ.

"Кандидатура Карни отвечает требованиям: он родился в Канаде, но у него ирландский паспорт и британское гражданство, а его ожидаемый уход из Банка Англии в январе представляется своевременным", - сказал Алан Алджер из Betway.

Бывший председатель Резервного банка Индии Рагхурам Раджан, который также считается одним из возможных приемников Карни, является вторым наиболее вероятным претендентом на пост главы МВФ: букмекеры ставят на его победу в соотношении 9:2.

Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн и экс-председатель ФРС Джанет Йеллен в числе аутсайдеров - на них ставят в соотношении 25:1.

Лагард была выдвинута на пост президента Европейского центробанка и может занять это кресло после того, как 31 октября его освободит Марио Драги.