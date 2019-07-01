В Украине продолжают требовать взятки у иностранных компаний - посол Франции

В Украине продолжают происходить ситуации вымогательства взяток от бизнесменов, следствием чего является сдержанность иностранных компаний в выходе на украинский рынок.

Об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я четыре года работаю в Украине, и, если говорить о бизнес-климате, то действительно произошло частичное улучшение, но все еще остаются и проблемные моменты. Немало было сделано после образования структуры UkraineInvest на площадке правительства, чья работа была направлена ​​на решение сложных ситуаций, которые возникают в деятельности иностранных компаний, в частности вопросы, связанные с возмещением НДС, прекращением практик, которые представляли проблему как для украинских, так и иностранных компаний", - отметила она.

Однако, по словам посла, на сегодняшний день "остается определенное количество довольно проблемных моментов, следствием чего является сдержанность иностранных компаний по выходу на украинский рынок".

"В качестве примера могу привести ситуацию, с которой сталкиваются добывающие компании, которые для деятельности здесь требуют соответствующих лицензий: за несколько недель до окончания действия лицензий к ним приходят люди, которые предлагают услуги за деньги, то есть речь идет о взятках, которые они требуют для обновления тех лицензий", - сказала Дюмон.

И добавила, что "к чести французских компаний - они отказываются от участия в подобных сделках".

Также посол отметила: пример с лицензиями является одним из многих проблемных моментов, которые случаются в работе французских компаний.

"И я, как представитель Франции и руководитель посольства, уделяю очень много времени и энергии, занимаясь подобными случаями, ведь невозобновление лицензии заставит компанию покинуть Украину", - отметила она.

И добавила, что посольство прилагает много усилий, чтобы защищать интересы французских компаний и позволить им и дальше работать на украинском рынке, при этом не пользуясь коррупционными схемами, к которым их иногда склоняют.

"Я веду к тому, что было бы фантастически, чтобы то время и энергию, которые мы тратим на защиту наших компаний, мы могли бы посвятить содействию новым проектам", - добавила дипломат.

Европейская правда