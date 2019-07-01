В Україні продовжують вимагати хабарі у іноземних компаній - посол Франції

В Україні продовжують траплятися випадки вимагання хабарів від бізнесменів, наслідком чого є стриманість іноземних компаній у виході на український ринок.

Про це заявила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я чотири роки працюю в Україні, і, якщо говорити про бізнес-клімат, то дійсно відбулося часткове покращення, але все ще лишаються і проблемні моменти. Чимало було зроблено після утворення структури UkraineInvest на майданчику уряду, чия робота була спрямована на вирішення складних ситуацій, які виникають у діяльності іноземних компаній, зокрема питання, пов’язані з відшкодуванням ПДВ, припиненням практик, які становили проблему як для українських, так і іноземних компаній", - зазначила вона.

Проте, за словами посла, на сьогодні "залишається певна кількість доволі проблемних моментів, наслідком чого є стриманість іноземних компаній щодо виходу на український ринок".

"Як приклад можу навести ситуацію, з якою стикаються видобувні компанії, які для діяльності тут потребують відповідних ліцензій: за кілька тижнів до завершення дії ліцензій до них приходять люди, які пропонують послуги за гроші, тобто йде мова про хабарі, які вони вимагають для поновлення тих ліцензій", - сказала Дюмон.

І додала, що "до честі французьких компаній - вони відмовляються від участі в подібних оборудках".

Також посол наголосила: приклад із ліцензіями є одним із багатьох проблемних моментів, які трапляються в роботі французьких компаній.

"І я, як представник Франції та керівниця посольства, приділяю надзвичайно багато часу й енергії, займаючись подібними випадками, адже непоновлення ліцензії змусить компанію залишити Україну", - зазначила вона.

І додала, що посольство докладає багато зусиль, аби захищати інтереси французьких компаній і дозволити їм і надалі працювати на українському ринку, при цьому не користуючись корупційними схемами, до яких їх подекуди схиляють.

"Я веду до того, що було б фантастично, аби той час і енергію, які ми витрачаємо на захист наших компаній, ми могли би присвятити сприянню новим проєктам", - додала дипломат.

Європейська правда