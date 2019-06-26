"Укртрансгаз" придумал, как избежать дефолта

Чтобы избежать дефолта по контрактам на поставку газа для производственно-технологических нужд, "Укртрансгаз" предложил поставщикам топливного газа ресурс в подземных хранилищах, которым контрагенты смогут распоряжаться в начале 2020 года.

Об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев 26 июня, сообщает Интерфакс-Украина.

"Они (контрагенты "Укртрансгаза" - ред.) отказываются от штрафных претензий. Они получают в обмен вместо денег газ в подземке, который хранят до определенной даты в начале следующего года, а затем смогут им распоряжаться. Таким образом, мы закрываем дефолт "Укртрансгаза", - рассказал Коболев.

По его словам, один из поставщиков уже согласился на такие условия погашения долга. "Укртрансгаз" ожидает ответ от остальных контрагентов.

В то же время, как подчеркнул глава НАК, это не решает вопрос плохого финансового положения компании, доведенного до этого искусственно заниженными регулятором тарифами на прокачку газа и несанкционированным отбора газа операторами газораспределительных систем (облгазами).

Напомним:

В ноябре 2018 "Укртрансгаз" предоставил обоснованные возражения предложенным НКРЭКУ "временных" тарифов на транспортировку газа, которые уменьшали доходную часть оператора ГТС на 20 млрд грн (на 40%).

Однако регулятор не учел аргументы "Укртрансгаза" и принял заниженные тарифы.

В феврале 2019 "Укртрансгаз" подал свои предложения по изменению временных тарифов, однако они еще не были рассмотрены.

Результатом этих решений стало не только ограничение инвестиционных расходов "Укртрансгаза", но и неспособность компании закупать газ для прокачки топлива газотранспортной системой, подчеркнули в "Нафтогазе".

"Укртрансгаз" и "Нафтогаз" неоднократно обращали внимание регулятора на то, что облгазы не рассчитываются за газ "Укртрансгаза", отобранный ими без контракта с ГТС.

Облгазы со своей стороны отмечают недостаточности их тарифа на распределение для расчетов с "Укртрансгазом" за отобранный газ.

Сейчас "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" совместно с СНБО работают над срочными мерами по обеспечению стабильности работы украинской ГТС.

Напомним, что 23 июня "Укртрансгаз" заявил о нехватке средств для выполнения условий кредитов ЕБРР и ЕИБ.

Ранее также сообщалось, что двух директоров предприятий подозревают в присвоении 14 млн долларов "Укртрансгаза".

23 июня "Укртрансгаз" заявил о нехватке средств для выполнения условий кредитов ЕБРР и ЕИБ.

А 24 июня в "Нафтогазе" заявили, что больше не смогут помогать "Укртрансгазу" держаться на плаву.