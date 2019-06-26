"Укртрансгаз" придумав, як уникнути дефолту

Щоб уникнути дефолту за контрактами на поставку газу для виробничо-технологічних потреб, "Укртрансгаз" запропонував постачальникам паливного газу ресурс у підземних сховищах, яким контрагенти зможуть розпоряджатися на початку 2020 року.

Про це розповів глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв 26 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вони (контрагенти "Укртрансгазу" - ред.) відмовляються від штрафних претензій. Вони отримують в обмін замість грошей газ у підземці, який зберігають до певної дати на початку наступного року, а потім зможуть їм розпоряджатися. Таким чином, ми закриваємо дефолт "Укртрансгазу", - розповів Коболєв.

За його словами, один із постачальників уже погодився на такі умови погашення боргу. "Укртрансгаз" очікує відповідь від інших контрагентів.

Водночас, як підкреслив глава НАК, це не вирішує питання поганого фінансового становища компанії, доведеного до цього штучно заниженими регулятором тарифами на прокачування газу і несанкціонованим відбору газу операторами газорозподільних систем (облгазами).

Нагадаємо:

У листопаді 2018 року "Укртрансгаз" надав обґрунтовані заперечення до запропонованих НКРЕКП "тимчасових" тарифів на транспортування газу, які зменшували дохідну частину оператора ГТС на 20 млрд грн, або на 40%.

Однак регулятор не врахував аргументи "Укртрансгазу" та ухвалив занижені тарифи.

У лютому 2019 року "Укртрансгаз" подав свої пропозиції щодо зміни тимчасових тарифів, однак вони досі не були розглянуті.

Результатом цих рішень стало не лише обмеження інвестиційних витрат "Укртрансгазу", а й нездатність компанії закупати газ для прокачки палива газотранспортною системою, підкреслили у "Нафтогазі".

"Укртрансгаз" та "Нафтогаз" неодноразово звертали увагу НКРЕКП на те, що облгази не розраховуються за газ "Укртрансгазу", відібраний ними без контракту із ГТС.

Облгази зі свого боку наголошують на недостатності їхнього тарифу на розподіл для розрахунків із "Укртрансгазом" за відібраний газ.

Наразі "Нафтогаз" та "Укртрансгаз" спільно з РНБО працюють над терміновими заходами щодо забезпечення стабільності роботи української ГТС.

Нагадаємо, що 23 червня "Укртрансгаз" заявив про нестачу коштів для виконання умов кредитів ЄБРР і ЄІБ.

Раніше також повідомлялось, що двох директорів підприємств підозрюють у привласненні 14 мільйонів доларів "Укртрансгазу".

23 червня "Укртрансгаз" заявив про нестачу коштів для виконання умов кредитів ЄБРР і ЄІБ.

А 24 червня в "Нафтогазі" заявили, що більше не зможуть допомагати "Укртрансгазу" триматися на плаву.