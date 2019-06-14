Двух директоров предприятий подозревают в присвоении 14 миллионов долларов "Укртрансгаза"

Прокуратура Киевской области подозревает двух директоров обществ в присвоении более 14 млн долларов США, которые принадлежат ПАО "Укртрансгаз".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Прокуратурой Киевской области совместно со следователями ГУНП в Киевской области сообщено о подозрении двум директорам обществ в присвоении средств ПАО "Укртрансгаз" и его дочерних предприятий в особо крупных размерах по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2012 года директорами двух обществ заключен ряд договоров на закупку товаров и предоставление услуг за государственные средства в сумме почти 400 млн грн для нужд ПАО "Укртрансгаз" и его дочерних предприятий.

В дальнейшем с целью завладения государственными средствами ими составлены фиктивные документы о поставке товаров и предоставлении услуг, чего в действительности не было. В частности товары, которые должны были поставляться изготавливаются иностранным обществом и на территорию Украины вообще не импортировались, внешнеэкономические договоры на их закупку не заключались.

В настоящее время принимаются меры к розыску руководителей указанных предприятий для вручения им подозрений по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины и решения вопроса об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, продолжаются следственные (розыскные) действия с целью проверки на причастность к совершению этого и других преступлений должностных лиц ПАО "Укртрансгаз" и его дочерних предприятий и объявления в последним подозрений в совершении преступлений.

Как сообщалось ранее, бывшая фирма Фаворова будет поставлять "Укртрансгазу" дорогой газ.