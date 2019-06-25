Суд Австрии позволил выдать Фирташа США

Дмитрий Фирташ в австрийском суде ФОТО МАРК ВИНОГРАДОВ

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Об этом заявил судья Верховного суда Австрии на заседании 25 июня в Вене, сообщает Радио Свобода.

Этим решением он не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года.

Окончательное решение должен утвердить министр юстиции Австрии.

Фирташ перед заседанием суда дело не стал комментировать, на вопрос журналистов не ответил.

На заседании присутствовал нардеп, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин. По его словам, он "приехал поддержать друга".

В конце прошлой недели федеральная судья Ребекка Палмаер в американском Чикаго отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа, о чем сообщали американские СМИ.

В обвинительном заключении прокуроров содержатся обвинения Фирташа в заговоре с целью дать взятку в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях.

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Напомним:

Американский сенатор Роджер Уикер заявил, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ заработал "сотни миллионов незаконных доходов" на газовых сделках, ожидая экстрадиции в США.

Фирташу было предъявлено обвинение в 2014 году. Как утверждала федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса, он играл роль в подкупе индийских чиновников, чтобы заключить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана Boeing.

Олигарх был арестован в Вене в марте 2014 года. Освобожден под залог в 174 миллиона долларов и с тех пор оспаривает свою экстрадицию в США.

Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной.

Известность Фирташу принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.

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