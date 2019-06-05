Сенатор США: Фирташ заработал миллионы на газовых сделках, ожидая экстрадиции в США

Американский сенатор Роджер Уикер заявил, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ заработал "сотни миллионов незаконных доходов" на газовых сделках, ожидая экстрадиции в США.

Об этом говорится в соответствующем письме от 11 апреля 2018 года, опубликованном NBC News.

Уикер отметил, что несмотря на арест, Фирташ продолжает заниматься коррупцией в Украине. По его подсчетам, олигарх мог заработать на этом после своего ареста около 1,5 миллиарда долларов.

"Эта коррупция подрывает усилия украинских реформ, которые Соединенные Штаты решительно поддерживают", - написал Уикер тогдашнему генпрокурору Джеффу Сешнсу.

Отмечается, что издание получило копию этого письма в ответ на запрос в рамках закона США об открытости информации.

В письме Уикера также утверждается, что до 2014 года Фирташ действовал в качестве "прямого агента Кремля", участвуя в схеме, позволяющей "зарабатывать" на поставках природного газа между российским "Газпромом" и Украиной.

Исходя из судебных документов и телеграмм Госдепартамента, которые также есть в распоряжении NBC News, Фирташ участвовал в этой схеме, по крайней мере, с 2005 по 2010 год.

"Путем манипулирования ценами на природный газ, Кремль использовал "Росукрэнерго" в качестве инструмента для сохранения зависимости (Киева - ред.) от Москвы", - говорится в письме Уикера.

Согласно судебным документам, "Росукрэнерго" была фирмой, созданной Фирташем и Газпромом, контрольный пакет акций которой принадлежит российскому правительству.

В то же время пресс-секретарь и адвокаты Фирташа, Лэнни Дэвис и Дэн Уэбб заявили, что обвинения в письме Уикера были "категорически и однозначно ложными".

"Нет никаких фактов, чтобы подтвердить их", - сказал Дэвис.

Отмечается, что Дэвис, бывший помощник Билла Клинтона, который также является представителем бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, угрожал NBC News судебным иском за дезинформацию, если содержание письма Уикера будет опубликовано.

"Похоже, что сенатор Уикер написал письмо, основываясь на дезинформации, - сказал Дэвис, - возможно, используя язык, подобный тому, который используется предвзятым топ-менеджером крупной украинской государственной компании, которая может быть заинтересована в создании вертикально интегрированной монополии в газовый бизнес".

Напомним:

Фирташу было предъявлено обвинение в 2014 году. Как утверждала федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса, он играл роль в подкупе индийских чиновников, чтобы заключить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана Boeing.

Олигарх был арестован в Вене в марте 2014 года. Освобожден под залог в 174 миллиона долларов и с тех пор оспаривает свою экстрадицию в США.

Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной.

Известность Фирташу принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Детальне читайте в публикации ЭП: "Кто такой господин Фирташ?"

Экономическая правда