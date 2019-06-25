Суд Австрії дозволив видати Фірташа США

Дмитро Фірташ у австрійському суді Фото Марк віноградов

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Про це заявив суддя Верховного суду Австрії на засіданні 25 червня у Відні, повідомляє Радіо Свобода.

Цим рішенням він не задовольнив апеляцію адвокатів бізнесмена, яку вони подали у грудні 2017 року.

Остаточне рішення має затвердити міністр юстиції Австрії.

Фірташ перед засіданням суду справу не коментував, на запитання журналістів не відповів.

На засіданні був присутній нардеп, член партії "Опозиційна платформа – За життя" Сергій Льовочкін. За його словами, він "приїхав підтримати друга".

Наприкінці минулого тижня федеральна суддя Ребекка Палмаєр в американському Чикаго відмовилася скасувати звинувачення в хабарництві проти Фірташа, про що повідомляли американські ЗМІ.

В обвинувальному висновку прокурорів містяться звинувачення Фірташа в змові з метою дати хабар в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах.

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Нагадаємо:

Американський сенатор Роджер Уікер заявив, що український олігарх Дмитро Фірташ заробив "сотні мільйонів незаконних доходів" на газових угодах, очiкуючи екстрадиції до США.

Фірташу було пред'явлено звинувачення у 2014 році. Як стверджувала федеральна прокуратура у Північному окрузі Іллінойсу, він грав роль в підкупі індійських чиновників, щоб укласти вигідну угоду з видобутку корисних копалин для продажу титану Boeing.

Олігарх був заарештований у Відні в березні 2014 року. Звільнений під заставу в 174 мільйони доларів і з тих пір оскаржує свою екстрадицію в США.

Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною.

Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єром Юлією Тимошенко.