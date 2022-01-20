АМКУ проверит продажу титанового бизнеса Фирташа в Крыму российской компании

Ukrainian Chemical Products

Антимонопольный комитет приступил к исследованию по продаже активов титанового бизнеса "Ukrainian Chemical Products" Дмитрия Фирташа в Крыму российской компании.

Об этом комитет сообщил в Facebook.

В АМКУ отметили, что концентрация, требующая разрешения комитета по закону, запрещается до предоставления такого разрешения.

В то же время ведомство не получало никаких заявлений по поводу приобретения активов "Ukrainian Chemical Products" (ранее – ПАО "Крымский титан"): ни со стороны российского ООО "РУССКИЙ ТИТАН", ни других компаний.

Следовательно, комитет по собственной инициативе начал исследования по факту вступления в контроль над активами ПАО "Ukrainian Chemical Products". Сейчас устанавливается, является ли приобретение активов концентрацией, нуждалась ли она в разрешении АМКУ и не нарушают ли такие действия законодательство о защите экономической конкуренции.

В случае установления фактов нарушения, на нового собственника активов будут наложены штрафные санкции в размере до 5% дохода за год, предшествовавший штрафу.

Напоминаем:

В конце декабря "Ukrainian Chemical Products", входящее в титановый бизнес Group DF Дмитрий Фирташ, продало все свои активы в Крыму компании "Русский титан".

Условия соглашения предполагают, что все движимое и недвижимое имущество бывшего завода "Крымский титан" переходит в покупательскую собственность. В Group DF заявили, что соглашение закрыто, соответствующие изменения внесены органами государственной регистрации Украины в реестры

В 2014 году украинское ЧАО "Крымский титан" было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовало его в Ukrainian Chemical Products. Владельцем компании является Ostchem Germany GmbH (Гамбург, Германия).

"Русский титан" был создан в июле 2021 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. Его учредителями выступили Сергей Романенко – 50%, Роман Степанов – 30% и Сергей Максимов – 20%. Основным видом деятельности является добыча и обогащение титаномагниевого сырья.

Экономическая правда