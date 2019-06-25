Экстрадиция Фирташа: в Австрии началось заседание суда
Украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который сейчас находится в Австрии, могут экстрадировать в США.
Как стало известно Экономической правде, сегодня, 25 июня, в Австрии началось заседание суда по этому вопросу.
Принятое решение не будет окончательным, оно может быть обжаловано.
Фирташ перед заседанием суда дело не стал комментировать, на вопрос журналистов не ответил.
Как сообщает "Радио Свобода", на заседании присутствует нардеп, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин. По его словам, он "приехал поддержать друга".
Сообщается, что также в зале суда присутствовал депутат от "Оппозиционного блока", который во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Черновицкую ОГА Михаил Папиев.
"Я здесь тоже как друг, приехал поддержать. Уверен, что Дмитрий Фирташ ни в чем не виноват", - сказал он.
Сообщается, что в конце прошлой недели федеральная судья Ребекка Палмаер в американском Чикаго отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа, о чем сообщали американские СМИ.
В обвинительном заключении прокуроров содержатся обвинения Фирташа в заговоре с целью дать взятку в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях.
Напомним:
Американский сенатор Роджер Уикер заявил, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ заработал "сотни миллионов незаконных доходов" на газовых сделках, ожидая экстрадиции в США.
Фирташу было предъявлено обвинение в 2014 году. Как утверждала федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса, он играл роль в подкупе индийских чиновников, чтобы заключить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана Boeing.
Олигарх был арестован в Вене в марте 2014 года. Освобожден под залог в 174 миллиона долларов и с тех пор оспаривает свою экстрадицию в США.
Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной.
Известность Фирташу принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.
Подробно читайте в публикации ЭП: "Кто такой господин Фирташ?"
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