Экстрадиция Фирташа: в Австрии началось заседание суда

Дмитрий Фирташ в австрийском суде Фото Марк Виноградов

Украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который сейчас находится в Австрии, могут экстрадировать в США.

Как стало известно Экономической правде, сегодня, 25 июня, в Австрии началось заседание суда по этому вопросу.

Принятое решение не будет окончательным, оно может быть обжаловано.

Дмитрий Фирташ в австрийском суде Фото Марк Виноградов

Фирташ перед заседанием суда дело не стал комментировать, на вопрос журналистов не ответил.

Как сообщает "Радио Свобода", на заседании присутствует нардеп, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин. По его словам, он "приехал поддержать друга".

Сообщается, что также в зале суда присутствовал депутат от "Оппозиционного блока", который во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Черновицкую ОГА Михаил Папиев.

"Я здесь тоже как друг, приехал поддержать. Уверен, что Дмитрий Фирташ ни в чем не виноват", - сказал он.

Сообщается, что в конце прошлой недели федеральная судья Ребекка Палмаер в американском Чикаго отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа, о чем сообщали американские СМИ.

В обвинительном заключении прокуроров содержатся обвинения Фирташа в заговоре с целью дать взятку в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях.

Напомним:

Американский сенатор Роджер Уикер заявил, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ заработал "сотни миллионов незаконных доходов" на газовых сделках, ожидая экстрадиции в США.

Фирташу было предъявлено обвинение в 2014 году. Как утверждала федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса, он играл роль в подкупе индийских чиновников, чтобы заключить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана Boeing.

Олигарх был арестован в Вене в марте 2014 года. Освобожден под залог в 174 миллиона долларов и с тех пор оспаривает свою экстрадицию в США.

Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной.

Известность Фирташу принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Подробно читайте в публикации ЭП: "Кто такой господин Фирташ?"