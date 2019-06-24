Крупнейший хедж-фонд призвал не ждать снижения ставки ФРС

Стратег второй по величине в мире управляющей компании Vanguard Group Анн Матиас считает, что Федеральная резервная система не готова скоро понизить ставку.

Об этом пишет Bloomberg.

"Рынок как будто вынуждает ФРС к действию, ситуация очень странная. Не думаю, что ФРС будет реагировать на принуждение", - сказала она.

Матиас является глобальным стратегом по рынкам процентных ставок и валют в Vanguard, управляющей облигациями на 1,6 триллиона долларов.

Она воздерживается от прогнозов о понижении ставки по меньшей мере до саммита Группы 20 на текущей неделе. Лидеры США и Китая планируют встретиться в рамках саммита, и некоторые инвесторы рассчитывают, что встреча расчистит путь к заключению торговой сделки.

Помимо торговых опасений, отмечает Матиас, ралли бондов после заседания ФРС, в результате которого доходность 10-летних бумаг впервые с 2016 года опускалась ниже 2%, а рынки стали закладывать в котировки снижение ставки более чем на 0,25 процентного пункта в июле, не соответствует текущим темпам роста экономики.

"По моему мнению, обосновать снижение доходности 10-летних бумаг до менее 2% в данный момент сложно. Падение ставки длинных индикативных бондов после заседания ФРС является чрезмерной реакцией на то, что происходит в экономике", - сказала она.

Рекомендуем почитать: Главные риски для мировой экономики. Чего боятся финансисты в 2019

Напоминаем:

Федеральная резервная система просигнализировала о временном завершении повышения процентной ставки и готовности быть гибкой в вопросе сокращения своих вложений в облигации.

Последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 по июнь 2006-го года.

С того момента и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.

На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

На данный момент ФРС ежемесячно сокращает свои вложения на 50 млрд долларов. Дональд Трамп подверг критике такие действия Пауэлла.

Решение сокращать объем вложений ФРС приняла еще в сентябре 2017 года, когда ей руководила Джанет Йеллен. Тогда активы ЦБ составляли 4,5 трлн долларов.

Сокращение активов началось с 10 млрд долларов в месяц путем отказа от ежемесячного реинвестирования в казначейские бумаги США.

При нынешних темпах сокращение баланса, скорее всего, займет до 3,5 лет, он будет доведен до 2,5 трлн долларов.