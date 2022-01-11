Вице-глава ФРС США уходит в отставку из-за скандала с торговлей акциями

Ричард Кдарида фото: Bloomberg

Вице-председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Ричард Кларида досрочно уходит в отставку после того, как стало известно, что он незаконно занимался продажей акций в начале пандемии.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что в этом месяце должен был завершиться 4-летний срок Клариды в ФРС, но он уходит в отставку досрочно.

Центробанк США объявил в понедельник, что Кларида покинет свой пост в пятницу.

Чиновник покидает должность после того, как на прошлой неделе стало известно, что он незаконно занимался продажей акций в начале пандемии.

В частности, Кларида скрыл перевод суммы от 1 млн до 5 млн долларов из фонда облигаций в фонд акций за несколько дней до решения ФРС об экстренных мерах по поддержке фондового рынка.

Сам Кларида сказал, что его несообщение об этих операциях было следствием "непреднамеренных ошибок".

"Его уход является третьей большой отставкой высокопоставленного чиновника ФРС за последние месяцы из-за торговой активности. Эрик Розенгрен и Роберт Каплан, возглавлявшие два региональных отделения банка, подали в отставку в сентябре", – напоминает FT.

"Это невероятно плохо для центрального банка, когда трое его высших должностных лиц ушли в отставку через несколько месяцев из-за некорректности", - сказал бывший сотрудник ФРС.

Торговый скандал впервые разразился в сентябре, когда обнаружили, что Розенгрен и Каплан часто покупали и продавали отдельные акции в прошлом году, а также владели долями нескольких инвестиционных фондов.

В ответ на скандал в октябре ФРС пересмотрела свои правила торговли для топ-менеджмента, введя полный запрет на покупку отдельных акций и запретив чиновникам многие другие инвестиции.

В своем письме Байдену Клариду сказал, что работать в ФРС было "особой честью и огромной привилегией" и что он "гордится" тем, что имел возможность помочь формировать политику центрального банка.

Экономическая правда