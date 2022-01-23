Глава МВФ: повышение ставок в США может иметь серьезные последствия для стран с высоким уровнем долга

IMF/FLICKR

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что повышение ставок в США может иметь серьезные последствия для стран с более высоким уровнем долга, в котором преобладает доллар.

Об этом передает cnbc.

Она сказала, что "чрезвычайно важно", чтобы ФРС четко сообщала о своих политических планах, чтобы предотвратить неожиданности. Потому что более высокие процентные ставки в США могут сделать обслуживание долга в долларах более дорогим для стран.

Она добавила, что ее больше всего беспокоят страны с низким доходом и высоким уровнем этого долга, подчеркнув, что две трети сейчас находятся в "долговом кризисе".

Напоминаем:

Ранее в МВФ сообщали, что страны с развивающейся экономикой должны подготовиться к вероятному потрясению на финансовых рынках, оттоку капитала и обесцениванию валюты в случае усиления политики ФРС.

Федеральная резервная система США решила вдвое быстрее сворачивать программу выкупа активов и допустила три повышения ставки в 2022 году.

Американский регулятор решил ускорить сворачивание программы стимулирования экономики – он будет сокращать покупку облигаций на рынке на 30 млрд в месяц вместо планировавшихся 15 млрд долларов. С такими темпами "печатный станок" "выключат" к марту 2022 года.