Великий хедж-фонд закликав не чекати зниження ставки ФРС

Стратег другої за величиною в світі керуючої компанії Vanguard Group Анн Матіас вважає, що Федеральна резервна система не готова скоро знизити ставку.

Про це пише Bloomberg.

"Ринок ніби змушує ФРС до дії, ситуація дуже дивна. Не думаю, що ФРС буде реагувати на примус", - сказала вона.

Матіас є глобальним стратегом ринків процентних ставок і валют в Vanguard, що управляє облігаціями на 1,6 трильйона доларів.

Вона утримується від прогнозів про зниження ставки щонайменше до саміту Групи 20 на поточному тижні. Лідери США і Китаю планують зустрітися в рамках саміту, і деякі інвестори розраховують, що зустріч розчистить шлях до укладення торговельної угоди.

Крім торгових побоювань, зазначає Матіас, ралі бондів після засідання ФРС, в результаті якого прибутковість 10-річних паперів вперше з 2016 року опускалася нижче 2%, а ринки стали закладати в котирування зниження ставки більш ніж на 0,25 процентного пункту в липні, не відповідає поточним темпам зростання економіки.

"На мою думку, обґрунтувати зниження прибутковості 10-річних паперів до менше 2% наразі складно. Падіння ставки довгих індикативних бондів після засідання ФРС є надмірною реакцією на те, що відбувається в економіці", - сказала вона.

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Нагадуємо:

Федеральна резервна система просигналізувала про тимчасове завершення підвищення процентної ставки і готовність бути гнучкою в питанні скорочення своїх вкладень в облігації.

Останній цикл підвищення процентних ставок в США тривав з червня 2003 року по червень 2006 року.

З того моменту і до 2015 року ФРС послідовно знижувала вартість грошей - спочатку акуратними кроками з 5,25% до 4,25% річних (до кінця 2007 року), потім, на фоні іпотечної кризи, - різкіше, до 3% до січня і 2% - до квітня 2008 року.

На фоні обвалу ринків восени 2008 року ФРС послідовно знизила ставку до 1,5%, до 1%, а в грудні - до історичного мінімуму в діапазоні від 0 до 0,25%.

Наразі ФРС щомісячно скорочує свої вкладення на 50 млрд доларів. Президент США Дональд Трамп піддав критиці такі дії голови ФРС Джерома Пауелла.

Рішення скорочувати обсяг вкладень ФРС прийняла ще у вересні 2017 року, коли нею керувала Джанет Йеллен. Тоді активи ЦБ становили 4,5 трлн дол.

Скорочення активів почалося з 10 млрд доларів на місяць шляхом відмови від щомісячного реінвестування в казначейські папери США.

За нинішніх темпів скорочення балансу, що, швидше за все, займе до 3,5 років, він буде доведений до 2,5 трлн доларів.