Американский регулятор не рискнул повышать ставку
Федеральная резервная система сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых.
Об этом сообщается на сайте ФРС.
Также регулятор сообщил о намерении повысить ставку в ближайшее время.
"Учитывая инфляцию, значительно превышающую 2 процента, и сильный рынок труда, Комитет ожидает, что в скором времени будет уместно повысить целевой диапазон ставки федеральных фондов", - говорится в сообщении.
Кроме того, ФРС решила продолжать снижать месячные темпы выкупа активов, завершив их в начале марта.
Ранее сообщалось, что рынок ожидает повышения учетной ставки на следующем собрании в марте.
Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что повышение ставок в США может иметь серьезные последствия для стран с высоким уровнем долга, в котором превалирует доллар.
Напоминаем:
Федрезерв снизил процентные ставки почти до нуля в марте 2020 года, когда пандемия коронавируса повлияла на мировую торговлю. На таком уровне ставку планировали удерживать, пока прогнозируемая инфляция не превысит 2% и пока рынок труда достигнет уровня максимальной занятости.
В то же время инфляция выросла до 7% по итогам 2021 года, что оказывает давление на регулятора по повышению ставок уже сейчас.
В декабре Федеральная резервная система решила вдвое быстрее сворачивать программу выкупа активов и допустила три повышения ставки в 2022 году.
С марта 2020 года баланс ФРС увеличился более чем вдвое за счет программы выкупа облигаций – с 4,2 трлн долларов до почти 8,7 трлн долларов.
Повышение ставок ведущими центробанками уменьшает "аппетит" инвесторов к риску. Как следствие, инвестиции в развивающиеся страны (к которым относится и Украина), станут дороже, ведь доходность по государственным заимствованиям рассчитывается как ставка по казначейским обязательствам США "плюс" премия за риск.
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Экономическая правда
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