Гривня на межбанке высоко подпрыгнула

21 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,34 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,13 - 26,16 гривни;

Евро - 29,59 - 29,62 гривни.

Напоминаем:

21 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,28 - 26,30 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару почти на 6 копеек, установив его на 20 июня на уровне 26,33 гривни.

Экономическая правда