Гривня на межбанке высоко подпрыгнула
Пятница, 21 июня 2019, 17:30
21 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,34 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,13 - 26,16 гривни;
Евро - 29,59 - 29,62 гривни.
Напоминаем:
21 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,28 - 26,30 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару почти на 6 копеек, установив его на 20 июня на уровне 26,33 гривни.
Экономическая правда
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