Гривня на міжбанку високо підскочила

21 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,13 - 26,16 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,13 - 26,16 гривні;

Євро - 29,59 - 29,62 гривні.

Нагадуємо:

21 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,28 - 26,30 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 21 червня на рівні 26,37 гривні.

Економічна правда