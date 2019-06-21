Гривня на міжбанку високо підскочила
П'ятниця, 21 червня 2019, 17:30
21 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,13 - 26,16 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,13 - 26,16 гривні;
Євро - 29,59 - 29,62 гривні.
Нагадуємо:
21 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,28 - 26,30 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 21 червня на рівні 26,37 гривні.
Економічна правда
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