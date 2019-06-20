Курс валют: гривня еще немного укрепилась
Четверг, 20 июня 2019, 08:53
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару почти на 6 копеек, установив его на 20 июня на уровне 26,33 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,51 гривни (на 19 июня - 29,52 гривни).
Напомним:
19 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,35 гривни за доллар.
18 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,39 гривни за доллар.
Экономическая правда
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