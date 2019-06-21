Приватбанк озвучил сроки запуска новой версии "Приват24"

Приватбанк намерен в августе 2019 года запустить новую версию интернет-банка "Приват24".

Об этом сообщил глава правления банка Петр Крумханзл в интервью "Интерфакс-Украина".

"Ожидаю, что новая версия "Приват24" будет большим успехом. Предварительная дата запуска этой системы - август текущего года", - сказал он.

Крумханзл также сообщил, что с апреля текущего года проводится бета-тестирование новой версии "Приват24", в котором участвует более 20 тыс клиентов.

"Новый "Приват24" будет базироваться на абсолютно новой архитектуре. Это связано с тем, что количество клиентов растет, а также возрастает количество операций на одного клиента. Нам необходимо обеспечить гибкость и эффективность системы", - сказал банкир.

В новой версии "Приват24" основным для получения услуг будет смартфон.

По словам Крумханзла, в 2018 году доля операций в мобильной версии "Приват24" достигла 60%.

В конце 2018 года 9 млн клиентов пользовались системой "Приват24" в мобильном телефоне.

К концу текущего года, как ожидается, их количество превысит 10 млн.

Напоминаем:

Приватбанк анонсировал перезапуск Приват24 в январе.

"Разработка велась с августа 2018 года. До конца 2019 года запланирован переходный период - до этого момента будет работать старая версия сервиса. В новом Приват24 осталось 0% старого кода" - рассказывал руководитель электронного бизнеса Приватбанка Сергей Харитич.

По словам Харитича, банк отказался от платформы Corezoid, которая принадлежит бывшему руководителю центра электронного бизнеса Приватбанка Александру Витязю, в августе прошлого года.

"У нас закончился контракт. У Corezoid есть преимущества, но у него много недостатков - многие сбои в работе банка были вызваны именно ими", - сказал он.

Позже сам Витязь обвинил Приватбанк в незаконном использовании своих разработок.