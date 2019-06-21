Приватбанк озвучив терміни запуску нової версії "Приват24"

Приватбанк має намір в серпні 2019 року запустити нову версію інтернет-банку "Приват24".

Про це повідомив голова правління банку Петр Крумханзл в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Очікую, що нова версія "Приват24" буде великим успіхом. Попередня дата запуску цієї системи - серпень поточного року", - сказав він.

Крумханзл також повідомив, що з квітня поточного року проводиться бета-тестування нової версії "Приват24", в якому бере участь понад 20 тис клієнтів.

"Новий "Приват24" буде базуватися на абсолютно новій архітектурі. Це пов'язано з тим, що кількість клієнтів зростає, а також зростає кількість операцій на одного клієнта. Нам необхідно забезпечити гнучкість і ефективність системи", - сказав банкір.

У новій версії "Приват24" основним для отримання послуг буде смартфон.

За словами Крумханзла, в 2018 році частка операцій в мобільній версії "Приват24" досягла 60%.

В кінці 2018 року 9 млн клієнтів користувалися системою "Приват24" в мобільному телефоні.

До кінця поточного року, як очікується, їх кількість перевищить 10 млн.

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"Розробка велася з серпня 2018 року. До кінця 2019 року заплановано перехідний період - до цього моменту буде працювати стара версія сервісу. У новому Приват24 залишилося 0% старого коду" - розповідав керівник електронного бізнесу Приватбанку Сергій Харітіч.

За словами Харітіча, банк відмовився від платформи Corezoid, яка належить колишньому керівникові центру електронного бізнесу Приватбанку Олександру Витязю, в серпні минулого року.

"У нас закінчився контракт. У Corezoid є переваги, але у нього багато недоліків - багато збоїв в роботі банку були викликані саме ними", - сказав він.

Пізніше сам Витязь звинуватив Приватбанк в незаконному використанні своїх розробок.