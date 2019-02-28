Розробник бази для Приват24 намагається через суд повернути собі акції Приватбанку

Національний банк України домігся скасування призначення судової експертизи у справі колишнього міноритарного акціонера Приватбанку Олександра Вітязя щодо націоналізації фінустанови.

Це передбачено постановою столичного Північного апеляційного суду від 11 лютого, який задовольнив апеляційну скаргу НБУ на постанову Господарського суду Києва від 16 листопада 2018 року по справі № 910/6550/18, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР), Вітязю до націоналізації ПриватБанку належало 129,291 тисяч акцій, або 0,17% статутного капіталу.

Вітязь - екс-заступник голови правління ПриватБанку, в даний час - CEO компанії Middleware.

Крім того, він - засновник платформи Corezoid і екс-керівник центру електронного бізнесу ПриватБанку. Як повідомлялося, в березні 2019 року банк запустить нову версію Приват24 без Corezoid.

Як розповів Вітязь в інтерв'ю Liga.net, він судиться з Мінфіном за повернення своїх акцій: перед націоналізацією він володів 129,291 тис. акцій, що становило 4,5-5 млн доларів в еквіваленті. Будучи міноритарним акціонером, Вітязь підписав доручення, згідно з яким його пакетом акцій можуть управляти мажоритарні акціонери.

Однак його доручення діяло до квітня 2016 року і не було їм продовжено. Відповідно, мажоритарії юридично не могли діяти від його імені, коли у грудні 2016 року ці фірми підписали лист, що віддають всі акції банку за 1 грн.

Нагадаємо, колишні власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, а також компанія Triantal investments LTD оскаржили в суді націоналізацію фінансової установи.