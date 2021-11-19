Коломойского зовут в кипрский суд на заседание по делу ПриватБанка

Адвокаты Приватбанка зовут Игоря Коломойского на заседание по делу вывода из Приватбанка 2,34 млрд долларов.

Об этом говорится в объявлении газеты Верховной Рады "Голос Украины".

Отмечается, что согласно приказу суда от 15 июня 2021 года, если Коломойский не представит уведомление об участии в деле в течение 30 дней с момента публикации объявления, рассмотрение дела будет происходить в отсутствие ответчика. Сообщения по делу будут осуществляться путем размещения документов на Доске сообщений суда.

Требования ПриватБанка касаются возмещения выведенных экс-владельцами банка 2,34 млрд долларов по фиктивным договорам на связанную фирму – Duxton Holdings Limited. Государственный банк требует возмещения этих 2,34 млрд долларов в суде.

Напоминаем:

Ранее ПриватБанк подал новый иск в суд Кипра с целью возмещения ущерба в размере 5,5 млрд долларов в связи со схемами, имеющими признаки мошенничества и отмывание средств.

Банк считает, что они были реализованы экс-владельцами "Привата" - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, одним из бывших должностных лиц Тимуром Новиковым, и двумя кипрскими компаниями - PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

Иск Банка касается двух серий трансакций, которые, как утверждает Банк, были незаконно осуществлены в период между 2013 и 2016 годами, которые переводят средства подконтрольным ответчикам компаниям по мошенническим договорам.

Экономическая правда