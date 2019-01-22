Стало відомо, коли запустять нову версію Приват24

ПриватБанк у березні 2019 року запустить нову версію Приват24 для Android і iOS.

Про це розповів керівник електронного бізнесу ПриватБанку Сергій Харітіч, ​​передає Liga.net.

Розробка велася з серпня 2018 року. До кінця 2019 року заплановано перехідний період - до цього моменту буде працювати стара версія сервісу.

У банку говорять, що це внутрішня розробка, і обіцяють новий дизайн. За словами представників банку, в новому Приват24 залишилося 0% старого коду.

Сервіс працюватиме без цифрового ядра Corezoid, розробленого у Приват24 ще до націоналізації.

"У Corezoid є переваги, але у нього багато недоліків - багато збоїв у роботі банку були викликані саме ними", - зазначив Харітіч.

Платформа Corezoid належить колишньому керівникові центру електронного бізнесу ПриватБанку Олександра Витязю, який покинув банк після націоналізації.

Нагадаємо, раніше Приватбанк анонсував сервіс для продажу облігацій фізособам.

Читайте також: СЕО Приватбанку Петр Крумханзл: До кінця року Приватбанк буде одним з найбільш прибуткових