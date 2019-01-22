Всі розділи
Укр / Рус

Стало відомо, коли запустять нову версію Приват24

Вівторок, 22 січня 2019, 13:31
 

ПриватБанк у березні 2019 року запустить нову версію Приват24 для Android і iOS.

Про це розповів керівник електронного бізнесу ПриватБанку Сергій Харітіч, ​​передає Liga.net.

Розробка велася з серпня 2018 року. До кінця 2019 року заплановано перехідний період - до цього моменту буде працювати стара версія сервісу.

У банку говорять, що це внутрішня розробка, і обіцяють новий дизайн. За словами представників банку, в новому Приват24 залишилося 0% старого коду.

Сервіс працюватиме без цифрового ядра Corezoid, розробленого у Приват24 ще до націоналізації.

"У Corezoid є переваги, але у нього багато недоліків - багато збоїв у роботі банку були викликані саме ними", - зазначив Харітіч.

Платформа Corezoid належить колишньому керівникові центру електронного бізнесу ПриватБанку Олександра Витязю, який покинув банк після націоналізації.

Нагадаємо, раніше Приватбанк анонсував сервіс для продажу облігацій фізособам.

Читайте такожСЕО Приватбанку Петр Крумханзл: До кінця року Приватбанк буде одним з найбільш прибуткових

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Приват фінанси

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Група "Приват" знову змінила юрособи 739 заправок 22 січня 2019, 10:50
Фірма з орбіти Коломойського намагається узаконити збитки державі на 7,5 мільярдів 14 грудня 2018, 12:32
"Укрнафта" не пустила державних аудиторів до себе на перевірку 6 грудня 2018, 11:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті