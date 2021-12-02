"Не достаточно хорошо": заместитель главы НБУ о корпоративной реформе госбанков

Катерина Рожкова Фото: нбу

Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, оценивая корпоративную реформу госбанков, заявила, что "все недостаточно хорошо".

Об этом она сказала во время круглого стола "Государственные банки: чемодан без ручки", который организовали Экономическая правда и CASE Ukraine.

"В следующем году, летом, истекают сроки новоизбранных по новому закону о корпоративном управлении наблюдательных советов государственных банков. Это три года.

Если мы посмотрим, что за эти 3 года было сделано, я не могу сказать, что совсем ничего, но мне кажется, ожидания были гораздо больше", - признала Рожкова.

"Опять же я бы хотела, чтобы мы не трогали Приват, потому что там все более динамично, потому что к нему приковано внимание не только государства, но и огромного количества международных партнеров, это действительно особый кейс, но если мы говорим о двух других банках, то, к сожалению, я не могу сказать, что там есть какие-то динамические положительные вещи и по реализации стратегии, и по работе с теми накопленными проблемами, которые есть.

С чем я соглашаюсь: действительно нужно сейчас разделить то достижение, которое получило государство в качестве государственных банков за 30 лет и то, что было сделано или попытки что-то сделать в течение последних 5 лет", - продолжила она.

"Действительно, есть определенный прогресс и в плане улучшения кредитных политик, не у всех и не всегда, но он есть; есть определенный прогресс в расчистке балансов от плохих активов, но с точки зрения переформатирования стратегического, с точки зрения какой-то кристаллизации этой стратегии, этого не достаточно. И я не хочу говорить, что все очень плохо, но все недостаточно хорошо", - резюмировала Рожкова.

Экономическая правда