ЕБРР выдал 3 миллиона евро кредита деревообрабатывающей компании

Европейский банк реконструкции и развития предоставил кредит в размере 3 миллиона евро для финансирования инвестиционной программы украинской деревообрабатывающей компании "Цунами".

Об этом сообщил в Facebook старший советник по внешним связям финучреждения Антон Усов.

"В результате реализации проекта в компании будут внедрены новые методы управления отходами, которые позволят сократить объемы дубового сырья, необходимые для производства ламели, на 23%, или 3 тыс. тонн в год", - написал Усов.

По его словам, кредитные средства будут дополняться средствами технического сотрудничества Европейского Союза в размере до 70 тысяч евро в рамках программы EU4Business и стимулирующим грантом в размере более 170 тыс. долларов от Глобального экологического фонда в рамках программы FINTECC.

ООО "Цунами" (Волынская обл.) основано в 2001 году. Компания занимается полным циклом переработки древесины, ее мощности составляют 2 млн м. кв. в год. "Цунами" производит деревянные покрытия для пола и твердое биотопливо - топливные гранулы из дубовой стружки.

Отметим, по состоянию на 1 июня 2019 года использование средств международных финансовый организаций Украины выросло на 286,86 миллиона долларов и 141,15 миллиона евро по сравнению с аналогичной датой прошлого года.