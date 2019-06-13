ЄБРР видав 3 мільйони євро кредиту деревообробній компанії

Європейський банк реконструкції та розвитку надав кредит в розмірі 3 мільйони євро для фінансування інвестиційної програми української деревообробної компанії "Цунамі".

Про це повідомив у Facebook старший радник із зовнішніх зв'язків фінустанови Антон Усов.

"В результаті реалізації проекту в компанії будуть впроваджені нові методи управління відходами, які дозволять скоротити обсяги дубової сировини, необхідні для виробництва ламелі, на 23%, або 3 тис. тонн на рік", - написав Усов.

За його словами, кредитні кошти будуть доповнюватися засобами технічного співробітництва Європейського Союзу в розмірі до 70 тисяч евро в рамках програми EU4Business і стимулюючим грантом у розмірі понад 170 тис. Доларів від Глобального екологічного фонду в рамках програми FINTECC.

ТОВ "Цунамі" (Волинська обл.) засноване в 2001 році. Компанія займається повним циклом переробки деревини, її потужності становлять 2 млн м. кв. на рік. "Цунамі" виробляє дерев'яні покриття для підлоги і тверде біопаливо - паливні гранули з дубової стружки.

Зазначимо, станом на 1 червня 2019 року використання коштів міжнародних фінансовий організацій Україною зросло на 286,86 мільйона доларів та 141,15 мільйона євро у порівнянні з аналогічною датою минулого року.