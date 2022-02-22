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Украина инициирует остановку членства России в ЕБРР

Вторник, 22 февраля 2022, 13:45 - Алексей Павлыш
 
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Член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев предлагает остановить членство РФ в Европейском банке реконструкции и развития.

Об этом он написал в Facebook после того, как президент России Путин подписал указы о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"На основании вопиющего нарушения Россией норм международного права из-за признания "суверенитета" террористических группировок "ДНР/ЛНР" безотлагательно поднимаю перед Советом директоров и Советом управляющих Европейского банка реконструкции и развития вопрос о немедленной остановке членства России в ЕБРР в соответствии со статьями 8.3 и 38.1 Соглашения об основании Банка", - заявил Шевалев.

По его словам, "есть все основания рассчитывать на серьезную поддержку других акционеров банка по этому вопросу".

ЕБРР является крупнейшим институциональным кредитором в Украине, который на сегодняшний день инвестировал в государственный, частный, муниципальный секторы 15,3 млрд евро в рамках 505 проектов.

Украина на сегодня реализует проекты ЕБРР на 1,7 млрд евро.

Напомним:

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании так называемых "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями боевиков Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.

Указами о признании ОРДЛО Путин также отдал официальный приказ направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".

Экономическая правда

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Украина Россия банки ЕБРР

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