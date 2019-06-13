Украина стремительно наращивает темпы использования средств международных партнеров

По состоянию на 1 июня 2019 года использование средств международных финансовый организаций Украины выросло на 286,86 миллиона долларов и 141,15 миллиона евро по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Таких успехов мы не имели с 2013 года: выборка по проектам Всемирного банка достигла почти 40%, а ЕБРР - почти 50%", - подчеркнули в Минфине.

Кроме того, благодаря разблокированию платежей по проектам, бенефициаром которых является "НЭК "Укрэнерго", и положительной динамике, Минфин планирует в ближайшие месяцы значительно увеличить выборку.

На сегодняшний день показатель выборки по займам Всемирного банка составлял 39,1%, тогда как за все предыдущие годы сотрудничества Украины с Банком рекордным показателем выборки было 30,2% в 2013 году, отметили в Минфине.

"Это прямое следствие воплощения Министерством финансов Концепции повышения эффективности внедрения совместных с МФО инвестиционных проектов и труду рабочей группы. Это уже позволило увеличить выборку, а следовательно - объем инвестиций в энергоэффективность, развитие транспорта и инфраструктуры, коммунальные проекты", - отметила министр финансов Оксана Маркарова.

Со своей стороны министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook, комментируя улучшения выборки средств на развитие, отметила: "Это дешевые, длинные средства на важные инфраструктурные, муниципальные и структурные проекты от МФО, увеличение выборки по которым вместе с привлечением частных инвестиций является залогом усиления экономического роста".

Напомним, в феврале-марте текущего года Минфином совместно с МФО проведен пересмотр портфелей инвестиционных проектов МБРР, ЕБРР, ЕИБ и согласованы дальнейшие шаги по улучшению выборки средств.

На сегодняшний день портфель МФО в Украине состоит из 32 проектов общей стоимостью 5 млрд евро и 2 млрд долларов, привлеченных в качестве займа государством или под государственные гарантии.

Напомним:

В украинские проекты энергоэффективности за 5 лет инвестировали 2,5 миллиарда евро.

Как сообщалось, на правительственную программу по энергосбережению "теплые кредиты" в 2019 году предусмотрено 1,1 млрд грн, и украинцам выдали уже более 700 млн.

В 2018 году в Украине реализовывалось 618 проектов международной технической помощи общей сметной стоимостью 6,6 млрд долл. Это на 109 проектов (почти на 1 млрд долларов) техпомощи больше, чем в 2017 году.

Напомним, что показатель выполнения инвестиционных проектов международных финансовых организаций в 2016 году составлял всего 42,4%.

Экономическая правда