Аграриям компенсировали 131 миллион стоимости сельхозтехники

По состоянию на 10 июня украинским аграриям начислено 131,4 млн грн частичной компенсации стоимости приобретенных сельхозтехники и оборудования отечественного производства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По состоянию на 10 июня украинским аграриям начислено 131,4 млн грн частичной компенсации стоимости за покупку техники и оборудования отечественного производства за период декабрь 2018 года и январь-март 2019 года", - говорится в сообщении.

Такую информацию предоставили Минагрополитики 10 уполномоченных банков – Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Райффайзен банк Аваль, Пивденный, Банк инвестиций и сбережений, ПУМБ, Индустриалбанк, Кредобанк.

Отмечается, что в целом, сумма средств, которая подлежит частичной компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства составляет 174,6 млн грн. За указанный период программой воспользовались 1513 сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе 773 фермерских хозяйства, которые приобрели 2583 единицы техники и оборудования.

По информации министерства, на сегодня обновленный Перечень отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования, приобретение которой компенсируется из бюджета, включает 11 374 наименований техники и оборудования от 163 производителей.

Напомним:

В 2019 году правительство страны выделит на развитие фермерства 5,9 миллиардов гривень.

Молодые фермеры могут получить 40 тысяч субсидии.