Правительство выделит на развитие фермерства почти 6 миллиардов
В 2019 году правительство страны выделит на развитие фермерства 5,9 миллиардов гривень.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
Он отметил, что Украина вошла в топ-5 экспортеров в ЕС и топ-10 мировых экспортеров. Однако украинский АПК еще имеет огромный потенциал для развития, подчеркнул он.
"Я бы очень хотел, чтобы в нашей стране было не десятки тысяч, а сотни тысяч малых и средних фермеров. Для этого наше правительство расширяет поддержку агросектора", — написал премьер.
В частности, в 2019 году правительство выделит 5,9 млрд грн на программы развития фермерства, из которых:
1800 грн получит агропредприятие на содержание каждой коровы.
2500 грн получит небольшой фермер для выращивания каждого теленка.
А также правительство компенсирует:
30% стоимости строительства ферм.
80% стоимости посадочного материала для закладки молодых садов, виноградников и ягодников.
25% стоимости украинской сельхозтехники и оборудования.
30% стоимости объектов по хранению и переработке зерна.
"Вводим эту программу впервые в 2019 году", — подчеркнул Гройсман.
И призвал украинцев покупать украинское, добавив, что "так мы поддержим нашего производителя и сделаем свой вклад в развитие экономики".
Напомним, 27 марта Кабмин выделил 700 миллионов на содержание коров.
Экономическая правда
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