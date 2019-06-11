Аграріям компенсували 131 мільйон вартості сільгосптехніки

Станом на 10 червня українським аграріям нараховано 131,4 млн грн часткової компенсації вартості придбаних сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Станом на 10 червня українським аграріям нараховано 131,4 млн грн часткової компенсації вартості за купівлю техніки та обладнання вітчизняного виробництва за період грудень 2018 року та січень-березень 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Таку інформацію надали Мінагрополітики 10 уповноважених банків – Ощадбанк, ПриватБанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Райффайзен банк Аваль, Південний, Банк інвестицій та заощаджень, ПУМБ, Індустріалбанк, Кредобанк.

Зазначається, що загалом, сума коштів, яка підлягає частковій компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва становить 174,6 млн грн. За вказаний період програмою скористалося 1513 сільськогосподарських товаровиробників, в тому числі 773 фермерських господарства, які придбали 2583 одиниці техніки та обладнання.

За інформацією міністерства, на сьогодні оновлений Перелік вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання, придбання якої компенсується з бюджету, включає 11 374 найменувань техніки та обладнання від 163 виробників.

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