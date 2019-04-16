Молодые фермеры могут получить 40 тысяч субсидии — Минагро

Глава фермерского хозяйства в возрасте до 35 лет по программе государственной поддержки аграрной отрасли один раз в год может получить субсидию до 40 тысяч гривен.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли предусматривает специальную бюджетную дотацию для молодых фермеров. Так, глава фермерского хозяйства в возрасте до 35 лет 1 раз в год может получить бюджетную субсидию до 40 тыс. грн на развитие своего хозяйства", - сказал Шеремета.

По его словам, правительство также предоставляет бюджетную субсидию вновь созданным фермерским хозяйствам в размере 3 тыс. грн на 1 гектар (до 60 тыс. грн). Дотация предоставляется для осуществления сельскохозяйственной деятельности в первые три года после создания хозяйства.

Также заместитель министра подчеркнул, что в программу удешевления кредитов для животноводов было добавлено пчеловодство. По этой программе государство компенсирует проценты по банковским кредитам, которые привлечены для осуществления деятельности в овцеводстве, козоводстве, пчеловодстве, звероводстве, кролиководстве, шелководстве и выращивании аквакультуры.

Кроме того, чиновник отметил, что Минагрополитики планирует возмещать кооперативам часть стоимости оборудования иностранного производства для шоковой заморозки ягод и производства продукции пчеловодства.

Напоминаем:

В 2019 году правительство страны выделит на развитие фермерства 5,9 миллиардов гривень.

В частности, 1800 грн получит агропредприятие на содержание каждой коровы.

2500 грн получит небольшой фермер для выращивания каждого теленка.

Также правительство компенсирует 30% стоимости строительства ферм;

80% стоимости посадочного материала для закладки молодых садов, виноградников и ягодников;

25% стоимости украинской сельхозтехники и оборудования;

30% стоимости объектов по хранению и переработке зерна.

В прошлом году агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" законно получил наибольшую помощь от государства — более 800 млн гривень.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что программы поддержки агропроизводства со стороны государства станут более адресными, а общая сумма дотаций достигнет 7 млрд гривень, а также пообещал поделиться "дотациями Косюка" с другими.

Экономическая правда