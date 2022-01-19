Минагро расширило перечень производителей социально важных продуктов

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Минагрополитики внесло изменения в перечень субъектов хозяйствования, производящих товары, имеющие существенную социальную значимость.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приказом от 18 января Минагро список компаний расширен до 6851 производителя.

Речь идет о производителях пшеничной муки, пастеризованного молока, ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц, куриных тушек и масла.

Компании из утвержденного перечня имеют право покупать газ по льготным тарифам, утвержденным правительством – для них также ограничена наценка при поставке природного газа.

Предыдущим приказом от 5 января министерство утвердило список субъектов хозяйствования, основной вид деятельности которых - создание продовольственных продуктов социальной значимости, в перечне было 6803 производителя.

Напоминаем:

На первом аукционе по продаже природного газа предприятия соцсферы купили 1,3 млн кубометров газа.

На втором аукционе по продаже природного газа частной добычи предприятия соцсферы купили 510 тысяч кубомертов газа.

Министерство агрополитики утвердило список из 6803 компаний, для которых ограничена наценка при поставке природного газа.

Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям продуктов питания, имеющим существенную социальную значимость на период действия карантина.

Предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи ограничили на уровне не более 24% для производителей "социальных" товаров.

Кроме того, Кабмин обязал частные газодобывающие компании до 30 апреля 2022 продавать 20% объемов газа собственной добычи на бирже (за исключением "Нафтогаза").

Экономическая правда