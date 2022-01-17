На первые торги "социальным" газом допустили первые 100 производителей продуктов

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Первые торги по продаже газа собственной добычи для социальных предприятий состоятся 17 января в 15:00.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Заявки рассмотрел комитет по надзору и утвердил список поставщиков и производителей пищевых продуктов, имеющих существенную социальную значимость допущенных к торгам, которые будут осуществлять закупку газа на бирже для удовлетворения потребностей субъектов хозяйствования из перечня, утвержденного приказом Минагрополитики от 5 января 2022 г.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на торги были допущены первые 100 компаний, в первую очередь - производители хлеба.

Среди производителей, допущенных к торгам, в частности: "Киевхлеб", "Козятинхлеб", Киевхлеб БКК", "Ковельский хлебокомбинат", "Бердянский хлебокомбинат", "Шосткинский хлебокомбинат" и другие.

Среди подавшихся на торги трейдеров, - "Природные ресурсы" из группы Geo Alliance Виктора Пинчука с объемом 50 тысяч кубов, "Восточный геологический союз" (Geo Alliance) - 15 тыс кубов, "Эско-Север" Николая Злочевского - 290 тысяч кубов, "Косул" из группы ДТЭК - 60 тысяч кубов.

Напоминаем:

Министерство агрополитики утвердило список из 6803 компаний, для которых ограничена наценка при поставке природного газа.

Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям продуктов питания, имеющим существенную социальную значимость на период действия карантина.

Предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи ограничили на уровне не более 24% для производителей "социальных" товаров.

Кроме того, Кабмин обязал частные газодобывающие компании до 30 апреля 2022 продавать 20% объемов газа собственной добычи на бирже (за исключением "Нафтогаза").

Экономическая правда