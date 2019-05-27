Яценюк вспомнил свое премьерство, рассуждая о дефолте

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк отреагировал на реакцию на слово "дефолт" команды президента Владимира Зеленского после заявления близкого к президенту олигарха Игоря Коломойского.

Об этом 27 мая Яценюк написал в Facebook.

Бывший премьер написал, что прочитал реакцию команды президента Зеленского на слово "дефолт" и вспомнил 2014 год, когда на должности заявил в парламенте: "Аргентина объявила дефолт. Украина его не объявила и не объявит".

"Украина была на грани дефолта в 2014 году. В государственной казне было 108 тысяч гривен и 73 миллиарда долларов долгов, которые не я брал. Когда я ушел с должности, то оставил в казне 90 млрд гривен и уменьшил долги на 7 млрд долларов до 67 миллиардов", - вспомнил Яценюк.

"Мое правительство провело реструктуризацию, списало часть долгов и отсрочило начало выплат на 4 года. Этот срок истекает в конце этого года", - добавил он.

По его словам, в 2014 году он не пошел на дефолт, потому что "это - банкротство Украины и каждого гражданина".

"Дефолт - это не просто отказаться от обязательств украинского государства. Дефолт - это рост курса гривни, который не имеет предела. Дефолт - это инфляция более 10 тысяч, как было в 1990-х годах. Дефолт - это безработица. Дефолт - это клиническая смерть экономики", - считает Яценюк.