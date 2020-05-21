Завершение проекта "Стена" на границе с РФ хотят перенести на 2025 год

Государственная пограничная служба направила заинтересованным центральным органам исполнительной власти проект распоряжения КМУ о внесении изменений в План мероприятий проекта "Стена", которым предусмотрено завершение строительства на границе с РФ в 2025 году.

Об этом говорится в письме Госпогранслужбы на запрос экспертной организации StateWatch.

Необходимость продления сроков выполнения Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы пограничники объясняют сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.

В 2014 году Арсений Яценюк анонсировал начало возведения физической границы между Украиной и Российской Федерацией. Строительство должно было завершиться в 2018 году, однако сроки продлили до 2021 года. Сейчас планируется перенос реализации проекта "Стена" еще на 4 года, то есть к 2025 году.

Общая ожидаемая стоимость проекта "Стена" составляет 4,1 млрд грн. Из них в период 2015-2019 годов уже было потрачено 1,7 млрд грн. Согласно показателям бюджетной программы "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы", по которой осуществляются расходы на "Стену", на строительство российско-украинской границы в 2020 году предусмотрено еще 400 млн грн.

Вместе с тем, пограничники отмечают, что выполнили больший процент запланированных работ.

Согласно предоставленной Госпогранслужбой информации, в течение 2015-2019 годов на участке российско-украинской границы было предусмотрено устройство 634 км инженерных заграждений, а также прокладка 341 км рокадных дорог, из которых в указанный период обустроено 546 км инженерных заграждений и 316 км рокадных дорог. То есть указанные работы проекта "Стена" были выполнены на 86% и на 93% соответственно.

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Экономическая правда