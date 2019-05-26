Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту — Financial Times

Олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну, виступив за оголошення Україною дефолту, вказуючи, що треба брати приклад з Греції.

Про це він розповів в інтерв'ю британській газеті Financial Times, пише Громадське.

"На мою думку, ми маємо ставитися до наших кредиторів, як Греція", — сказав олігарх.

"Це приклад для України", — додав він.

Коломойський також заявив, якщо президент Володимир Зеленський слухатиме Захід, то врешті решт, стане "як Порошенко".

"У нього будуть такі ж рейтинги — 5, 10, 15 замість 73 відсотків", — додав олігарх.

У 2015 році Греція стала першою розвиненою країною, яка не повернула Міжнародному валютному фонду значну кількість грошей кредиту.

Нагадаємо:

Олігарх Ігор Коломойський прилетів в Україну з Ізраїлю 16 травня. Він не був в Україні з червня 2017 року.

Правоохоронні органи розслідували ряд проваджень через можливі зловживання колишніх власників "Приватбанку" (Коломойський і Геннадій Боголюбов), а саме – ймовірного виведення мільярдів доларів із банку перед націоналізацією.

За даними журналістів програми "Схеми", протягом двох останніх років Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там жив олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду до Ізраїлю влітку 2018 року, Зеленський ще двічі злітав у Тель-Авів.

Журналісти відзначили, що в кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.

21 травня своїм указом Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації президента.

Українська правда