Яценюк згадав своє прем’єрство, розмірковуючи про дефолт

Колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк відреагував на реакцію на слово "дефолт" команди президента Володимира Зеленського після заяви близького до президента олігарха Ігоря Коломойського.

Про це 27 травня Яценюк написав у Facebook.

Колишній прем’єр написав, що прочитав реакцію команди президента Зеленського на слово "дефолт" і згадав 2014 рік, коли на посаді заявив у парламенті: "Аргентина оголосила дефолт. Україна його не оголосила і не оголосить".

"Україна була на межі дефолту в 2014-му. У державній казні було 108 тисяч гривень і 73 мільярди доларів боргів, які не я брав. Коли пішов з посади, то залишив у казні 90 мільярдів гривень і зменшив борги на 7 мільярдів доларів до 67 мільярдів", - згадав Яценюк.

"Мій уряд провів реструктуризацію, списав частину боргів і відтермінував початок виплат на 4 роки. Цей термін спливає наприкінці цього року", - додав він.

За його словами, у 2014 він не пішов на дефолт, тому що "це – банкрутство України і кожного громадянина".

"Дефолт – це не просто відмовитися від зобов’язань української держави. Дефолт – це зростання курсу гривні, яке не має межі. Дефолт – це інфляція понад 10 тисяч, як було в 1990-х роках. Дефолт – це безробіття. Дефолт – це клінічна смерть економіки", - вважає Яценюк.

Екс-прем’єр стверджує, що важливо, щоб президент Зеленський сформував свою економічну програму та програму з Міжнародним валютним фондом.